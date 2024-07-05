25 млн тенге похитил директор филиала компании в области Жетысу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В апреле текущего года в полицию Коксуского района поступило заявление о хищении крупной суммы денежных средств от представителя одного из Акционерных обществ, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
"В своем обращении он просил установить местонахождение директора одного из районных филиалов данного АО, который взял из кассы крупную сумму и скрылся в неизвестном направлении", – отметил заместитель начальника Коскуского РОП Адилет Макашев.
По словам представителя АО, подозреваемый воспользовался своим служебным положением, взял наличные деньги и исчез. При проверке выявлена недостача денежных средств на сумму свыше двадцати пяти миллионов тенге.
"В ходе розыскных мероприятий, подозреваемый был задержан и признал свою вину. На вопрос, куда он дел деньги, пояснил, что потратил их на личные нужды", – добавил А. Макашев.
Самое читаемое
- Задержан Кайрат Нуртас: ему грозит до 5 лет лишения свободы
- Саммит ШОС в Астане: Почему страны объединяются вокруг организации
- Саммит ШОС в Астане: прямой эфир
- Не только бокс и борьба: в каких еще видах спорта казахстанцы выиграют медали Олимпиады-2024
- В суд из-за высоты забора подал на соседа житель Семея