25 млн тенге похитил директор филиала компании в области Жетысу

В апреле текущего года в полицию Коксуского района поступило заявление о хищении крупной суммы денежных средств от представителя одного из Акционерных обществ, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

"В своем обращении он просил установить местонахождение директора одного из районных филиалов данного АО, который взял из кассы крупную сумму и скрылся в неизвестном направлении", – отметил заместитель начальника Коскуского РОП Адилет Макашев.

По словам представителя АО, подозреваемый воспользовался своим служебным положением, взял наличные деньги и исчез. При проверке выявлена недостача денежных средств на сумму свыше двадцати пяти миллионов тенге.