25 млн лайков: как годовалая Алиана покорила ТикТок своими бьюти-процедурами

Фото: из личного архива Гульназ

В мире социальных сетей всё чаще появляются интересные и яркие молодые люди и даже дети, видео с которыми захватывают внимание пользователей и становятся настоящими сенсациями. Одним из таких случаев стал видео-блог 23-летней казахстанки Гульназ Султанбаевой о её годовалой дочери Алиане, в котором мама деликатно и заботливо ухаживает за своим ребёнком. Малышка собирает восторженные комментарии благодаря своим "милым щёчкам" и ежедневным "бьюти-процедурам". Общее количество лайков, которые набрала малышка из Казахстана - 25 млн. Каждое видео с Алианой набирает миллионы просмотров не только на территории Казахстана, но и в англоязычном интернет-пространстве. Хотя мама малышки предпочитает оставаться в тени и позволять своей дочке быть "главной звездой", она всё-же поделилась с корреспондентом BaigeNews.kz секретами успешного блога и свалившейся на семью популярности.

- Гульназ, расскажите о своей семье.

- Мне 23 года, я родом из Павлодара. Моего супруга зовут Алинур, ему 24, родом с города Тараз. Нашей дочке Алиане сейчас 1 год и 4 месяца. Она тоже родилась в Таразе. На данный момент мы проживаем в Китае, в городе Шанхай. Переехали мы в октябре 2022 года, так как мой супруг тут учится на магистратуре.

- Как вы решили начать снимать видео с дочкой и делиться ими в Сети?

- После рождения Алианы я начала снимать видео для соцсетей, но не так часто. Когда мы переехали в Шанхай, Алиана уже немного подросла. И ближе к её дню рождения, когда ей исполнился один год, мне в голову пришла идея снять милое видео, где я делаю ей причёску и массирую её щеки. Это видео сразу начало набирать большие просмотры в ТикТоке, сейчас их более 37 миллионов. Мы были в шоке. С этого первого видео всё и началось.

Дальше я начала снимать похожий контент. Такие милые видео стали фишкой Алианы. Все начали её запоминать по этому тренду. Мы, можно сказать, создали этот тренд в ТикТоке, после чего другие люди начали за нами повторять, снимать своих детей. Алиана начала обретать популярность не только в Казахстане - на нас стали подписываться даже иностранцы.

- Как вы считаете, в чём особенность вашего контента? Как вы выбираете стилизацию для видео? Есть ли у вас особые предпочтения или идеи?

- Основной контент про Алиану. Иногда в видео присутствую я или мой супруг. Мне нравится снимать ролики, где я переодеваю, делаю причёску, кормлю дочку. Такие видео я люблю снимать и монтировать. Также я часто снимаю влоги о том, как проходит наш день. Я считаю, что особенность нашего блога в том, что контент является уникальным, в основном. Мы придумываем тренды. Но людей цепляет именно она, Алиана.

Те самые видео с массированием щёчек были сняты зимой, тогда, как вы знаете, у многих сушится кожа. У нас в Китае в то время не было отопления, дома было холодно. Постоянно был включен тёплый воздух на кондиционере. И у Алианы всегда сушилась кожа лица, поэтому я просто использовала детский лосьон для увлажнения и частенько мазала ей на щёчки. Это попало на видео и стало популярным.

- Расскажите о своей дочери. Что означает её имя? Какова реакция Алианы на съёмки видео? Как она относится к этому процессу?

- Имя Алиане дали родители моего супруга по казахским традициям. Но в принципе, мы вместе обсуждали и пришли к этому. "Алиана" означает царица, высокочтимая. При выборе имени мы также учли тот момент, что у неё фамилия начинается на "Али", и папу зовут Алинур, и поэтому было созвучно назвать её Алианой.

Дочка очень любит получать внимание от окружающих. Даже когда мы где-то гуляем, она ищет взгляды, людей, с кем можно поиграть. А когда находит, начинает смеяться и играть с людьми, может пойти на ручки к кому-то. Нравится ли ей сниматься на видео, я пока не могу сказать. Потому что Алиана ещё не говорит и не может объяснить, что именно она чувствует. Но я могу точно сказать, что снимаю такой контент, который никак не мешает Алиане. Я снимаю только то, чем мы занимаемся каждый день, просто делаю это на камеру. Допустим, мы собираемся куда-то гулять - я ставлю камеру и одеваю её. Получается видео из тренда "Get ready with me". Или ставлю камеру и собираю ей причёску. На Алиану это никак не влияет, возможно иногда она даже не замечает, что я снимаю её.

Однако каждый раз, прежде чем снимать её на видео, я создаю условия, чтобы ей было максимально комфортно. Потому что она такой ребёнок, который совсем не любит сидеть на месте. Мне приходится ставить ей мультики или же папа отвлекает её за кадром. Также я иногда в кадре могу дать ей игрушки, чтобы ей не было скучно. В целом, она очень активный ребенок. Хотя на видео может показаться по-другому. Многие подписчики думают, что Алиана очень спокойная. Но на самом деле в жизни она очень весёлая, всегда старается что-то узнавать, познавать, бегает и ко всему прикасается.

- Какие наиболее запоминающиеся моменты или впечатления у вас остались от создания видео?

- Самый запоминающийся момент был когда я снимала видео, где притворилась, что ударила Алиану об стенку. Это был такой тренд, нужно было проверить её реакцию. В тот момент я не ожидала, что Алиана очень сильно отреагирует на мои эмоции, она очень сильно заплакала. После чего в комментариях люди писали, что я специально ущипнула Алиану. С одной стороны, это очень смешно. Потому что Алиана очень ранимая и замечает мои эмоции всегда. Это был такой мини-эксперимент.

- Как вы, наверное, знаете, многие казахстанцы не всегда показывают своих детей в Интернете, потому что боятся сглаза. Было ли у вас такое, когда родственники советовали не выкладывать видео с Алианой в сеть?

- Да, у нас в народе часто говорят "көз тиеді". Мы стараемся об этом не думать, в целом, в это не верим. В соцсетях мы считаем, что это нормально выкладывать своего ребёнка. Некоторые наши родственники поначалу так и говорили, когда я только начала вести блог, и не было так много подписчиков. Но сейчас такого нет.

- Расскажите, какие комментарии вы получаете в соцсетях? Как реагирует чаще всего аудитория на ваши видео?

- Чаще всего мы получаем положительные комментарии о том, какая Алиана милая, красивая, как люди восхищаются ею. В основном все комментарии добрые, хейта очень мало. Я считаю, что это потому что контент несёт только добро, развлекательный характер.

В основном, я делаю контент на английском языке, потому что так просят наши подписчики. Нас смотрят очень много иностранных зрителей, которые не понимают русский или казахский язык. Тем самым, благодаря тому, что я веду блог на английском языке, нас могут смотреть разные страны. Иногда я стараюсь делать контент для Казахстана на казахском и русском языках, но ставлю субтитры на английском, чтобы подписчики на нас не обижались, и тоже понимали о чём идет речь.

Я считаю, что англоязычная аудитория значительно отличается от казахстанской аудитории. Англоязычные зрители всегда оставляют больше комментариев и больше активничают.

- Также совсем недавно у вас вышел влог на Youtube-канале. Собираетесь ли вы теперь полностью переходить туда?

- Да, мы начали делать контент и для Youtube. Так как наши зрители очень сильно просили об этом. В основном, просили делать его на английском. Поэтому мы попробовали, я сделала одно видео и загрузила его. Пока у нас нет в планах переходить полностью на Youtube-контент, мы начинали с ТикТока, а сейчас у нас в приоритете развитие Инстаграма.

- Каковы ваши планы на будущее в отношении вашего блога с дочкой? Есть ли у вас какие-то новые идеи или направления?

- Я планирую и дальше снимать Алиану. Думаю, что это будет очень интересно, если она будет расти на глазах у людей. Ещё многое есть впереди, когда она начнёт разговаривать, развиваться. Если у нас в будущем будут ещё дети, мы также планируем их снимать. Но если Алиане в каком-то возрасте будет некомфортно, и она не захочет продолжать сниматься, конечно же, мы не будем настаивать. Но пока в планах есть продолжать эту деятельность.

Нам уже как-то поступали вопросы по поводу сотрудничества и съёмок для детских магазинов одежды. Но нам пришлось отказаться, так как мы находимся не в Казахстане, и нет возможности приехать.

- И последний вопрос, как вам удаётся совмещать материнство с созданием контента?

- На самом деле, не так легко совмещать материнство с созданием контента. В этом помогает мне муж. Иногда он помогает присматривать за Алианой в то время, когда я монтирую или выкладываю контент. А в целом, мы с Алианой всё время проводим вдвоём дома. Иногда я даю нам выходные от съёмок. То есть, мы не каждый день снимаем контент. Бывают дни, когда я снимаю несколько видео и на следующий день даю и себе, и Алиане отдохнуть. Я думаю, что я с этим хорошо справляюсь, не забываю уделять ей время.