25 миллионов страниц исторических документов оцифровано в Астане

25 миллионов листов исторических материалов Архива Президента РК перевели в электронный формат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

"Всего там хранится 1,5 миллиона документов, на создание их цифровых версий потребовалось 10 лет. Для столь масштабной работы установили 10 станций, которые сканируют до 15 тысяч документов в год", — сообщает телеканал.

В результате для исследователей удалось создать виртуальный читальный зал, где некогда секретные материалы стали общедоступными.

Старейшие документы в Архиве хранятся с 1917 года.

"Это настоящая сокровищница для изучающих историю XX века. Но ценные бумаги по разным причинам, в силу их ветхости или особой исторической важности, брать в руки не разрешается. А вот оцифровка дает возможность исследователям получить доступ к важной, порой эксклюзивной информации", — говорится в видеосюжете.

Все электронные копии документов мигрируют в базу данных Архивного фонда. Посетители электронного читального зала уже активно ей пользуются. Многие материалы будут доступны на сайте Архива Президента, так что скоро едва ли не каждый желающий сможет изучать, не выходя из дома.