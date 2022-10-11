25 миллионов сельхозсубсидий украли кызылординские чиновники

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В Кызылординской области сотрудников отдела управления сельского хозяйства приговорили к двум годам ограничения свободы за растрату и хищение субсидий в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ. Руководителя отдела областного управления сельского хозяйства и главного специалиста суд лишил права занимать должности в госорганизациях и заниматься деятельностью, связанной с правом подписания материально-финансовых документов на три года.

Как следует из материалов дела, сотрудники акимата заполняли документы о проделанной работе по ряду крестьянских хозяйств, где не проводились работы и не было установлено оборудование.

"Затем, заверив акты ЭЦП, они внесли их в информационную программу Qoldau.kz, похитили и присвоили госсредства в размере почти 25 миллионов тенге. В свою очередь предприниматели также участвовали в хищении бюджетных средств за вознаграждение в размере 10 процентов от суммы договора", - говорится в сообщении АФМ.

Причинённый ущерб полностью возмещён участниками уголовного дела.