2,5 миллиона тенге забрали у прохожего молодые разбойники в Алматы

Пять прохожих ограбили алматинца на 2,5 миллиона тенге. Подробности происшествия сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Преступление совершено в районе пересечения улиц Саина и Улугбека.

"Около 23:00 пятеро молодых людей напали на прохожего. Угрожая ножом, налетчики забрали у потерпевшего мобильный телефон, и, используя мобильный банкинг, заставили его совершить перевод 2,5 миллиона тенге на подставной счёт", – сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Подозреваемых уже задержали. Ими оказались жители Алматинской области, 22, 21 и 19 лет. В городе молодые люди жили на съёмной квартире, нигде не работали.

Парней водворили в изолятор временного содержания. Их действия квалифицированы по части 3 статьи 192 УК РК – "Разбой".