В городской детской больнице Шымкента нейрохирурги успешно провели редчайшую операцию на головном мозге младенцу всего в 2,5 месяца. Речь идёт о сложной патологии центральной нервной системы, осложнённой повреждением нервного сплетения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Отырар.

Сложнейшее хирургическое вмешательство продолжалось пять часов и завершилось без осложнений.

Операция была проведена с применением микрохирургических технологий и высокоточного оборудования, что позволило врачам работать с ювелирной точностью в условиях минимального риска.

Важно, что операция и всё необходимое лечение были полностью оплачены в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Городская детская больница Шымкента остаётся одним из крупнейших педиатрических центров страны:

более 500 детей получают экстренную помощь ежедневно,

свыше 450 маленьких пациентов проходят лечение в стационаре.

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