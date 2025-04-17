Двухмесячному ребёнку спасли жизнь в Шымкенте
В Шымкенте успешно провели сложную нейрохирургическую операцию младенцу.
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В городской детской больнице Шымкента нейрохирурги успешно провели редчайшую операцию на головном мозге младенцу всего в 2,5 месяца. Речь идёт о сложной патологии центральной нервной системы, осложнённой повреждением нервного сплетения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Отырар.
Сложнейшее хирургическое вмешательство продолжалось пять часов и завершилось без осложнений.
Операция была проведена с применением микрохирургических технологий и высокоточного оборудования, что позволило врачам работать с ювелирной точностью в условиях минимального риска.
Важно, что операция и всё необходимое лечение были полностью оплачены в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
Городская детская больница Шымкента остаётся одним из крупнейших педиатрических центров страны:
- более 500 детей получают экстренную помощь ежедневно,
- свыше 450 маленьких пациентов проходят лечение в стационаре.
Ранее врачи Алматы спасли голос пациента с опухолью размером с грейпфрут.
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