25-летняя девушка выпала из окна восьмого этажа в Костанае
Сегодня, 12:35
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Сегодня, 12:35Сегодня, 12:35
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В Костанае девушка упала из окна восьмого этажа, оставив в квартире двух детей – 2017 года рождения и месячного ребенка, передаёт BaigeNews.
В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области прокомментировали информацию об инциденте.
"Полицией начато досудебное расследование по факту обнаружения трупа 25-летней девушки. В настоящее время в целях обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.
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