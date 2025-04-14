В ночь с 13 на 14 апреля в Алатауском районе Алматы произошла трагическая авария, унесшая жизнь молодого человека, передаёт BaigeNews.kz. ДТП случилось в 04:50 на улице Такежанова, когда водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением.

По информации Департамента полиции Алматы, водитель, следуя в северном направлении, на пересечении улицы вдоль бака, потерял контроль над автомобилем. Машина наехала на бордюрный камень, дорожный знак и дерево, а затем опрокинулась.

"В результате аварии погиб 25-летний пассажир, находившийся в машине. Водитель был госпитализирован с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На данный момент причины ДТП выясняются, проводится следствие.