25-летний мужчина погиб в жутком ДТП в Алматы
Причины ДТП выясняются.
Сегодня, 10:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:33Сегодня, 10:33
193Фото: Depositphotos
В ночь с 13 на 14 апреля в Алатауском районе Алматы произошла трагическая авария, унесшая жизнь молодого человека, передаёт BaigeNews.kz. ДТП случилось в 04:50 на улице Такежанова, когда водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением.
По информации Департамента полиции Алматы, водитель, следуя в северном направлении, на пересечении улицы вдоль бака, потерял контроль над автомобилем. Машина наехала на бордюрный камень, дорожный знак и дерево, а затем опрокинулась.
"В результате аварии погиб 25-летний пассажир, находившийся в машине. Водитель был госпитализирован с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
На данный момент причины ДТП выясняются, проводится следствие.
Самое читаемое