25 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

По данным Минздрава страны, на 2 мая лечение от коронавируса продолжают получать 1 131 человек, из них в стационарах находится 149 пациент, на амбулаторном – 982 пациента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В тяжелом состоянии находятся два пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – нет пациентов, на аппарате ИВЛ также пациентов нет.