25-градусные морозы ударят в Казахстане
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Стал известен прогноз погоды в Казахстане на ближайшие трое суток. Практически на всей территории республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег. На юго-западе, юге, юго-востоке Казахстана прогнозируются осадки в виде снега и дождя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"На севере, востоке и в центре страны ожидается метель, гололедные явления, на большей части страны порывистый ветер. 12 ноября в Восточно-Казахстанской области, 12-13 ноября в горных районах юго-востока республики прогнозируется сильный снег, 13 ноября на юге Казахстана сильные осадки (дождь, снег)", - говорится в сообщении синоптиков.
Лишь на западе, 14 ноября на юге страны ожидается погода без осадков.
Повышение температуры воздуха в западных областях ночью от 0-11 мороза до 8 мороза-3 тепла, в северо-западных, северных, центральных регионах Казахстана ночью от 8-18 до 3-15 мороза, днем от 5-12 до 0-8 мороза.
"На востоке республики 13 ноября ожидается понижение температуры воздуха ночью до 10-25 мороза, днем до 5-16 мороза, затем повышение 14 ноября ночью до 7-20 мороза, днем до 2-13 мороза, на юге, юго-востоке страны прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью от 6 тепла -6 мороза до 1-10 мороза, днем до 3 мороза-5 тепла", - отметили в "Казигдромете".
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