25-градусные морозы ударят в Казахстане

Стал известен прогноз погоды в Казахстане на ближайшие трое суток. Практически на всей территории республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег. На юго-западе, юге, юго-востоке Казахстана прогнозируются осадки в виде снега и дождя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"На севере, востоке и в центре страны ожидается метель, гололедные явления, на большей части страны порывистый ветер. 12 ноября в Восточно-Казахстанской области, 12-13 ноября в горных районах юго-востока республики прогнозируется сильный снег, 13 ноября на юге Казахстана сильные осадки (дождь, снег)", - говорится в сообщении синоптиков.

Лишь на западе, 14 ноября на юге страны ожидается погода без осадков.

Повышение температуры воздуха в западных областях ночью от 0-11 мороза до 8 мороза-3 тепла, в северо-западных, северных, центральных регионах Казахстана ночью от 8-18 до 3-15 мороза, днем от 5-12 до 0-8 мороза.