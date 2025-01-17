В Акмолинской области вынесен приговор в отношении жителя Жаркаинского района, совершившего смертельное ДТП на трассе "Жезказган — Петропавловск", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Авария произошла в июле прошлого года.

Как установили дознаватели, водитель автомашины Hyundai Solaris превысил установленную скорость и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате аварии на месте происшествия скончался пассажир, а сам водитель был доставлен в лечебное учреждение.

В рамках расследования полицейские назначили несколько специальных экспертиз, которые показали, что скорость движения авто была выше установленной.

Вина подсудимого в совершении уголовного правонарушения, кроме признательных показаний самого подсудимого, подтверждается показаниями потерпевшего, а также совокупностью собранных доказательств.

Решением Жаркаинского районного суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на пять лет. Наказание осужденному считать условным.