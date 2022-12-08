2,5 года лишения свободы за убийство по неосторожности получил казахстанец

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Осуждённого Жасулана Ускенбекова апелляционный суд приговорил к девяти годам лишения свободы. Верховный суд признал приговор суда первой инстанции законным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Суд первой инстанции приговорил Ускенбекова к 2,5 годам лишения свободы за причинение смерти по неосторожности (часть 1 статьи 104 УК), незаконную перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов (часть 3 статьи 287 УК).

Апелляция, отменив приговор, осудила Ускенбекова за умышленное убийство (часть 1 статьи 99 УК), оставила осуждение по части 3 статьи 287 УК. Срок увеличен до девяти лет лишения свободы.

Кассация, изучив дело и доводы адвокатов осуждённого, пришла к тому, что вывод апелляции в полной доказанности вины Ускенбекова в умышленном противоправном причинении смерти потерпевшему основан на предположениях.

Так, по материалам дела Ускенбеков работал по договору мастером участка в ТОО. По приказу директора ТОО организована транспортировка оборудования к месту работы. ТОО запланировало на законных основаниях проводить геологоразведочные работы на территории военного полигона "Сары-Шаган", о чем свидетельствует наличие соответствующей лицензии, договора и разрешения от арендатора территории.

В военный полигон Ускенбеков выехал с людьми (работниками) и спецтехникой, и когда они были в 10 километрах от рудника, против них выступил вооружённый пистолетом Макарова и двумя карабинами "Тигр" и "Сайга" потерпевший. Он подрезал им дорогу своей автомашиной, чтобы остановить их движение, воспрепятствовав законной деятельности ТОО. При этом ни осуждённый и ни рядом находившиеся с ним рабочие не представляли для потерпевшего никакой угрозы, поскольку у них не было оружия.

Ускенбеков попросил потерпевшего не мешать им двигаться дальше, сказав, что для каких-либо разговоров потерпевший может приехать на объект. Однако тот усмехнулся и крикнул: "Я вам не дам тут работать", после чего выстрелил из винтовки в сторону стоящих напротив людей. В этот момент Ускенбеков увидел, как один из работников ТОО упал с мотоцикла и, подумав, что последний получил огнестрельное ранение, вырвал из рук сидящего в автомобиле потерпевшего пистолет и выбросил его из окна водительской двери. Когда Ускенбеков отходил от машины, потерпевший направил пистолет против него. Ускенбеков, опасаясь за свою жизнь и жизнь окружающих, обеими руками схватил пистолет. Началась борьба, в ходе ее произошел выстрел из пистолета.

В результате пострадавший погиб в больнице. Услышав это, Ускенбеков добровольно пошёл в полицию и признал себя виновным.

Указанные обстоятельства подтверждают, что смерть потерпевшего наступила из-за неосторожных действий осуждённого, у Ускенбекова отсутствовало намерение убивать, он действовал только с учетом угрозы жизни его и окружающих. Дажев если предположить наличие у Ускенбекова заинтересованности в намеренном убийстве потерпевшего, у него была возможность реализовать такое, но Ускенбеков этого не сделал.

Верховный суд, учитывая изложенное, отменил решение апелляции, признал приговор суда первой инстанции законным и оставил его в силе.