25 домов обокрал вор-гастролёр в Кызылорде

Вора-домушника, подозреваемого в серии из 25 краж, задержали в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz.

"Пользуясь отсутствием хозяев домов, мужчина, отжимая окна, проникал в частные владения и забирал ювелирные изделия. Задержанному 26 лет. Он житель Туркестанской области", - сообщили в полиции.

В качестве вещественных доказательств изъяты принадлежащие потерпевшим золотые изделия.

"Подозреваемый совершил на территории области 25 краж. Потерпевшим причинён ущерб в размере 19 миллионов тенге", - уточнили в полиции.

Полицейские проверяют причастность домушника к другим аналогичным преступлениям.

Подозреваемый взят под стражу.