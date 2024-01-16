25 домов обокрал вор-гастролёр в Кызылорде
Сегодня, 22:25
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Сегодня, 22:25Сегодня, 22:25
108Фото: polisia.kz
Вора-домушника, подозреваемого в серии из 25 краж, задержали в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz.
"Пользуясь отсутствием хозяев домов, мужчина, отжимая окна, проникал в частные владения и забирал ювелирные изделия. Задержанному 26 лет. Он житель Туркестанской области", - сообщили в полиции.
В качестве вещественных доказательств изъяты принадлежащие потерпевшим золотые изделия.
"Подозреваемый совершил на территории области 25 краж. Потерпевшим причинён ущерб в размере 19 миллионов тенге", - уточнили в полиции.
Полицейские проверяют причастность домушника к другим аналогичным преступлениям.
Подозреваемый взят под стражу.
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