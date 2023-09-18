25 детей везла в малолитражке воспитатель детсада в Узбекистане
Сегодня, 01:15
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Сегодня, 01:15Сегодня, 01:15
110Фото: скриншот с видео
В Узбекистане воспитатель частного детского сада везла 25 детей в малолитражном автомобиле Chevrolet Spark, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.uz.
Как сообщает пресс-служба областного УБДД, женщину-водителя остановили в Гиждуванском районе Бухарской области.
Дети, в том числе младшего дошкольного возраста, находились на заднем, переднем сиденье авто, а также в багажнике. Женщина сказала, что их дома совсем рядом и что она делает это в первый раз.
В махалле, где проживает женщина, сотрудникм милиции обсудили инцидент с местными жителями. Пресс-служба управления, сообщившая об инциденте, упрекнула родителей, которые не могут обеспечить доставку детей в детсад и обратно.
Видео: МВД Узбекистана
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