  • 12 Февраля, 18:46
  • BAIGENEWS

245 детей-иностранцев занимались попрошайничеством в Алматы

Одного из таких подростков на днях забрали в Центр адаптации несовершеннолетних.

Сегодня, 18:26
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 18:26
Сегодня, 18:26
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Фото: polisia.kz

В Алматы выявили 245 несовершеннолетних иностранцев, занимающихся попрошайничеством, передаёт BaigeNews.kz сообщает Polisia.kz

Один из таких случаев произошел накануне: на пересечении проспектов Сейфуллина и Абая стоял 15-летний подросток и просил милостыню.

"Юноша является гражданином Узбекистана, проживает вместе с отцом в съёмном жилье на территории Талгарского района Алматинской области. Мальчик занимается попрошайничеством, не охвачен учебным процессом, а его отец безработный. Для проведения проверки их доставили в наше подразделение. В отношении родителя составлен протокол административного производства по статье 127 КоАП РК за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", – сообщил замначальника Управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.

Подросток помещён в Центр адаптации несовершеннолетних.

 

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