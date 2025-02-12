В Алматы выявили 245 несовершеннолетних иностранцев, занимающихся попрошайничеством, передаёт BaigeNews.kz сообщает Polisia.kz.

Один из таких случаев произошел накануне: на пересечении проспектов Сейфуллина и Абая стоял 15-летний подросток и просил милостыню.

"Юноша является гражданином Узбекистана, проживает вместе с отцом в съёмном жилье на территории Талгарского района Алматинской области. Мальчик занимается попрошайничеством, не охвачен учебным процессом, а его отец безработный. Для проведения проверки их доставили в наше подразделение. В отношении родителя составлен протокол административного производства по статье 127 КоАП РК за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", – сообщил замначальника Управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.