Продолжается активный прием заявлений на зачисление детей в первый класс на 2025–2026 учебный год, передаёт BaigeNews.kz. Согласно Закону РК "Об образовании", в первый класс могут поступать дети, достигшие шести лет, по заявлению одного из родителей или законного представителя.

Отметим, прием заявок продлится до 31 августа. Ожидается, что за школьные парты сядет более 370 тысяч первоклассников.

К слову, всего за первые три дня подано около 24 тысяч заявлений. Наибольшая активность отмечается в столице и Туркестанской области. Примечательно, что около 70% родителей выбрали обучение на государственном языке.

Заявки можно подать онлайн через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov mobile, а также в традиционном бумажном виде в самой школе. Рабочие дни — с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней.

Ранее мы сообщали, сколько казахстанских детей пойдут в первый класс в этом году.