24 тонны бензина пытались незаконно вывезти в Узбекистан

Фото: КГД

Иностранца, пытавшегося вывезти из Казахстана 24 тонны бензина, задержали на таможенном посту "Казыгурт" в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов Минфина РК.

Инцидент произошёл 15 июня.

"При проведении таможенного контроля транспортного средства марки DAF под управлением гражданина Узбекистана с грузом "Оксигенат" (Добавка кислородосодержащая многофункциональная для автомобильного топлива), следовавшего из Казахстана в Узбекистан, должностными лицами поста заподозрено несоответствие товара сопроводительным документам", - сообщили в КГД.

В грузовике обнаружили 24 пластмассовые ёмкости (каждая объёмом 1 000 литров) с содержимым по запаху похожим на бензин.

В Казахстане введён запрет на вывоз автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.

"Должностными лицами поста отобраны образцы, их направили в таможенную лабораторию с целью определения технических характеристик и наименования товара. Заключением подтверждено, что провозимое вещество является бензином АИ-92", -сообщили в ведомстве.

По решению суда нарушителя привлекли к административной ответственности, наложен штраф в размере 103,5 тысячи тенге, товар конфискован.