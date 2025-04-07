В Акмолинской области проходит активная фаза паводка. Силами местных исполнительных органов и территориальными подразделениями МЧС уже откачано порядка двух миллионов кубов воды, уложено свыше 200 тысяч мешков с песком. Для укрепления имеющихся обвалований использовано более трёх тысяч тонн инертного материала. Часть населённых пунктов остались отрезаны от дорог, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате региона отметили, что потепление и проливные дожди подтолкнули паводковую волну в Буландынском районе. Согласно прогнозу Казгидромета, объём выпавших осадков в течение короткого времени составил 170 процентов месячной нормы. Это способствовало быстрому заполнению водоёмов, что привело к переливу водопропускных систем. Были оперативно приняты меры по ликвидации переливов, и на сегодня угроза жизнедеятельности населения полностью отсутствует.

В других районах области благодаря комплексу противопаводковых мероприятий минимизирована или полностью исключена опасность подтопления населённых пунктов.

"Вследствие ежегодных переливов на автомобильных дорогах без транспортного сообщения остаются 24 населённых пункта в восьми районах. Для нормального жизнеобеспечения в селах направлено достаточное количество медикаментов и продовольствия, дефицита не наблюдается. Выставлены временные дорожные знаки и круглосуточные посты наблюдения", - заявили в акимате.

Всего в аварийно-спасательных работах задействовано порядка 500 человек, свыше 300 единиц техники, 55 мотопомп и 16 плавсредств.

Дополнительно привлечены силы и средства гарнизонов министерства обороны из Астаны и Карагандинской области, а также бригада территориальной обороны Акмолинской области.