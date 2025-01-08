В целях противодействия экстремизму полицейскими региона пресечено 24 преступления, включая пять фактов пропаганды терроризма и четыре факта заведомо ложного сообщения об акте терроризма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Криминальной полицией Туркестанской области за год пресечена деятельность восьми преступных групп и задержано 40 лиц, причастных к 16 квартирным кражам.

Ликвидировано 16 групп скотокрадов и задержано 40 подозреваемых. Владельцам возвращено порядка 800 голов похищенного скота.

В Келесском районе оперативники задержали четырех подозреваемых, причастных к трем фактам скотокрадства на общую сумму более миллиона тенге. У злоумышленников изъяли часть краденого имущества и Газель.

Кроме того, сотрудниками по борьбе с организованной преступностью задержаны 13 участников и лидеров организованных преступных групп.

За истекший год выявлено 117 преступлений, в том числе 17 фактов вымогательства, 34 факта хранения оружия и наркотиков, три факта самовольного недропользования, три факта организации незаконной миграции. Изъято более 500 боеприпасов, 21 единица оружия и около двух килограмм наркотических средств.