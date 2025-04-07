На автомобильных дорогах остаются на контроле 50 переливов и 6 размытых участков, а без транспортного сообщения остаются 24 населённых пункта, передаёт BaigeNews.kz.

По информации МЧС, в противопаводковых и аварийно-спасательных мероприятиях участвуют 1405 человек, а также 330 единиц техники, 108 мотопомп и 28 плавсредств. Для обеспечения безопасности в условиях паводковой опасности задействованы сотрудники МЧС, МВД, НГ, МО, МИО и других организаций

На сегодняшний день на контроле находится несколько подтопленных территорий. В селах Жанатурмыс, Старый Колутон, Ягодное Астраханского района подтоплены 23 частных жилых домов, а в селе Новобратское Буландынского района Акмолинской области – 28 придворовых территорий.

За период паводков эвакуировано 286 человек, из которых 51 находятся в пунктах временного размещения, а 213 эвакуированных проживают у родственников, вернулись домой 22.

В селе Красный Яр Бородулихинского района области Абай в результате ледяного затора на реке Уба произошел разлив воды, что привело к подтоплению одного частного дома и 45 дворов. Для предотвращения дальнейших затоплений были проведены взрывные работы, установлены наблюдательные посты, а также выполнены работы по укладке мешкотары и углублению грунта для отвода воды. Вода с подтопленных домов ушла, и работы по мониторингу ситуации продолжаются.

В Акмолинской области в результате поднятия уровня воды в реках Колутон и Боксук произошло подтопление 10 дворовых территорий в селе Старый Колутон Астраханского района, 7 жилых домов в с.Жанатурмыс, где 12 человек эвакуированы по родственникам, а также произошел перелив к подъездной автодороге районного значения к с.Караколь. Без транспортного сообщения остались села Караколь и Новый Колутон. В данных населенных пунктах ведутся работы по откачке и отводу талой воды, укладке мешкотары.

В Буландынском районе из-за обильного снеготаяния в селе Ивановка подтоплены 6 частных домов, жильцы эвакуированы к родственникам, а вода с домов уже отведена. Также проведены работы по углублению обводного канала, и уровень воды снизился. Из-за поднятия уровня воды в реках Боксук и Аршалы в селах Капитоновка и Новобратское заблаговременно эвакуированы по родственникам 111 человек, в т.ч. 22 детей, также отогнан на безопасное расстояние домашний скот.

В городе Атбасар в связи с интенсивным снеготаянием и поднятием уровня воды на реке Жабай произошло подтопление дачного массива. В этих районах организовано дежурство и продолжаются работы по предотвращению подтоплений.

В Актюбинской области для предотвращения паводковой обстановки в Иргизском районе проведены работы по укладке мешкотары. В Северо-Казахстанской области для защиты от паводков также проводились работы по укладке полипропиленовых пологов и мешкотары.