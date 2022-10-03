24 миллиона тенге получил победитель конного марафона Астана-Туркестан

Фото: МКС РК

Определились победители первого республиканского марафона-байге "Ұлы Дала Жорығы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и спорта РК.

Сообщалось, что более 100 всадников-участников марафона выдвинулись из Астаны в Туркестан 18 сентября. Марафон был разделён на 12 участков длиной 100 километров каждый. В байге приняли участие по одной команде из каждого региона страны.

Команды финишировали в Туркестане, преодолев более 1200 километров. Победителей поздравил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Сборная команда Мангистауской области финишировала за самое короткое время и награждена главным призом – титулом "Ұлы дала сарбазы" и денежной суммой в размере 24 миллиона тенге. Занявшие второе и третье места сборные команды Жетысуской и Туркестанской областей получили по 12 и девять миллионов тенге соответственно.

За четвёртое место команда Жамбылской области получила шесть миллионов тенге. Кроме того, организаторы отметили наградами и всадников, команды которых выбыли из байге, однако они продолжили марафон по своему желанию. 13 всадников из нескольких областей получили по миллиону тенге.

Марафон-байге был организован министерством культуры и спорта, партией Amanat, Ассоциацией национальных видов спорта и общественным фондом The Great Steppe Tour.