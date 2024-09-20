24 кг психотропных веществ изъято из нарколаборатории в Астане

При координации прокуратуры города уполномоченным органом выявлена нарколаборатория. По результатам проведенного досудебного расследования трое лиц преданы суду, передаёт BaigeNews со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимая арендовала железный контейнер.

“После этого за пределами города приобрела земельный участок стоимостью два миллиона тенге, где разместила указанный контейнер, оборудовав его в качестве лаборатории по производству психотропных веществ. К преступной деятельности злоумышленница привлекла двух соучастников. Изъятые в ходе следствия из подпольной лаборатории свыше 24 кг аналога психотропных веществ уничтожены”, – говорится в сообщении.

Трое жителей столицы судом признаны виновными в незаконном изготовлении и хранении в целях сбыта аналога психотропных веществ в особо крупном размере и осуждены к лишению свободы сроком от 10 до 11 лет 3 месяцев.