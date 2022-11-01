24 казахстанца заразились COVID-19 за сутки

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За минувшие сутки коронавирусной инфекцией в Казахстане заразились 24 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данный Министерства здравоохранения. Всего с начала пандемии КВИ лабораторно подтвердился у 1 394 753 казахстанца.

По данным Минздрава, по состоянию на первое ноября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 812 человек (–668+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находятся 74 пациента, на амбулаторном уровне – 738 пациентов.

Состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжёлое, ещё четверо - в состоянии крайней степени тяжести и один пациент подключен к аппарату ИВЛ.