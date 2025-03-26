В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары, начавшиеся 21 марта, и ситуация с каждым днем становится все более катастрофической, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yonhap. На данный момент известно о 24 погибших, но это число, как считают власти, еще будет расти. Особенно тяжёлые последствия пожары принесли в города Уйсон и Санчхон, где в общей сложности погибли 24 человека.

Как сообщает агентство Yonhap, в ответ на ситуацию, 26 марта, лесная служба Республики Корея ввела запрет на полеты в районах лесных пожаров после трагического инцидента - вертолет, участвующий в тушении огня, потерпел крушение в уезде Ыйсон. Пилот погиб.

Премьер-министр Хан Дак Су, который временно исполняет обязанности президента, отметил, что такие масштабные пожары наносят "беспрецедентный ущерб", и призвал службы реагировать на "наихудший сценарий". Он добавил, что это один из самых страшных природных катаклизмов в истории Южной Кореи.

Сейчас власти города Андонг и других населенных пунктов юго-восточной части страны предпринимают усилия по эвакуации жителей, так как огонь уже выжег более 17 тысяч гектаров земли и разрушил сотни зданий. Тушение продолжается, однако силы, привлеченные для борьбы с огнем, все еще не могут остановить его распространение.