239 казахстанцев могут проголосовать на референдуме по АЭС на избирательном участке в Пекине
Сегодня, 05:15
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Сегодня, 05:15Сегодня, 05:15
52Фото: скриншот с видео 24KZ
В Пекине на избирательном участке №389 по голосованию на референдуме по АЭС зарегистрировано 239 граждан Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.
Избирательный участок открылся в 7 утра по местному времени (03:00 времени Астаны). Работа на участке началась с государственного гимна. Здесь работают 5 сотрудников избирательной комиссии. На участке зарегистрировано 239 человек.
Ранее мы сообщали, что Камила Маутова стала первой казахстанкой, проголосовавшей сегодня в Сеуле.
По информации МИД РК, за рубежом принять участие в голосовании могут 12485 граждан Казахстана. Согласно выборному законодательству в МИД выделено 12611 бюллетеней. Участковые комиссии созданы в 59 государствах.
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