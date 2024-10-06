239 казахстанцев могут проголосовать на референдуме по АЭС на избирательном участке в Пекине

В Пекине на избирательном участке №389 по голосованию на референдуме по АЭС зарегистрировано 239 граждан Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.

Избирательный участок открылся в 7 утра по местному времени (03:00 времени Астаны). Работа на участке началась с государственного гимна. Здесь работают 5 сотрудников избирательной комиссии. На участке зарегистрировано 239 человек.

Ранее мы сообщали, что Камила Маутова стала первой казахстанкой, проголосовавшей сегодня в Сеуле.

По информации МИД РК, за рубежом принять участие в голосовании могут 12485 граждан Казахстана. Согласно выборному законодательству в МИД выделено 12611 бюллетеней. Участковые комиссии созданы в 59 государствах.