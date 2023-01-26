230 камер видеонаблюдения установили в микрорайонах Астаны

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По обращениям граждан 230 камер видеонаблюдения установили в жилых массивах Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

Камеры появились в массивах Пригородный, Тельман, Уркер, Коктал, Агрогородок, Юго-Восток, Железнодорожный и Ондирис. Работа проводится для обеспечения безопасности населения.

Один из первых проектов по видеонаблюдению "Система комплексного обеспечения жизнедеятельности" реализовали в столице 2014 году, тогда 256 камер появились в центре города.

"Сегодня в рамках проектов, реализованных акиматом, в столице функционирует 25 866 камер общего видеонаблюдения, не включая внутренние камеры на зданиях.На объектах здравоохранения установлены 1 877 камер, дошкольного и среднего образования – 14 406, других культурно значимых и спортивных объектах – 2 313, в общественном транспорте – 1 165", - сообщили в акимате.

Также в рамках проекта АПК "Сергек" установлены 4 000 камер в жилых домах и в других социально-значимых объектах города.