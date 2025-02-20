23 школьника отравились после угощения одноклассника в Актюбинской области
В Кобдинской средней школе произошло массовое отравление учащихся.
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18 февраля в Кобдинскую районную больницу были госпитализированы 23 школьника с признаками интоксикации, передаёт BaigeNews.kz.
По информации управления здравоохранения, один из учеников принес в школу продукт неизвестного происхождения, купленный вне учебного заведения. После его употребления семь детей почувствовали недомогание, а еще девять – из-за сильного запаха.
Заместитель акима района Арман Кабылов рассказал, что классный руководитель заметил ухудшение состояния детей и сразу вызвал скорую помощь, а также сообщил родителям и администрации школы.
На данный момент в больнице под наблюдением врачей остаются 9 детей. Их состояние стабильное, угрозы жизни и здоровью нет. В ближайшее время они будут выписаны.
Изъятый продукт направлен на экспертизу, проводится расследование. Специалисты выясняют, что именно вызвало массовое отравление школьников.
По данным акимата, мальчик принес в школу китайский продукт со вкусом краба.