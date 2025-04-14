Министерство внутренних дел Республики Казахстан выражает серьёзную обеспокоенность по поводу растущего числа несовершеннолетних, вовлечённых в незаконный оборот наркотических средств. Только за первые три месяца текущего года было задержано 23 подростка, подозреваемых в хранении и распространении наркотиков. Среди задержанных - учащиеся колледжей и школьники 9–11 классов.

Как отметил Куандык Альжанов, заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД, этот тревожный факт требует особого внимания со стороны родителей и законных представителей несовершеннолетних.

"Мы призываем вас внимательно следить за тем, с кем общаются ваши дети и чем они занимаются в свободное время. Важно вовремя выявить риски и предотвратить участие подростков в противоправной деятельности, которая может перечеркнуть их будущее", — подчеркнул Альжанов.

Министерство напоминает, что за наркопреступления уголовная ответственность наступает с 16 лет. Согласно статьям 296 и 297 Уголовного кодекса РК, за хранение и распространение наркотиков предусмотрено строгое наказание, вплоть до лишения свободы. Более того, статья 299-1 УК предусматривает уголовную ответственность за пропаганду наркотиков, в том числе через интернет и социальные сети.

Ранее мы сообщали, что в Астану из США поставляли наркотики по почте.