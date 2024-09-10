23 млн тенге похитила со счёта гимназии бухгалтер в Алматы

Главного бухгалтера одной из гимназий в Алматы отправили в колонию на семь лет за присвоение чужого имущества, передаёт BaigeNews.kz.



Дело рассмотрели в суде №2 Медеуского района.

Из материалов дела известно, что с 2019 по 2023 годы главбух, имея доступ к банковским счетам учебного заведения через систему "Интернет Банкинг", необоснованно перечисляла деньги на личные счета и счета другого лица. Общая сумма материального ущерба составила около 23 миллионов тенге.

Подсудимая Н. вину признала и просила оставить её на свободе. Суд назначил ей наказание в виде семи лет заключения.

При назначении наказания учтены смягчающие ответственность обстоятельства: раскаяние в содеянном, частичное возмещение причинённого материального ущерба и наличие малолетнего ребенка.

Приговор не вступил в законную силу.