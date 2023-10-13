23-летняя Карима Бримжанова завоевала титул "Мисс Астана - 2023"
Сегодня, 07:36
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Сегодня, 07:36Сегодня, 07:36
254Фото: Виктор Федюнин/Kazinform
В Астане состоялся финал конкурса красоты "Мисс Астана — 2023". Титул главной красавицы столицы получила 23-летняя Карима Бримжанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
В 2019 году Карима Бримжанова обучалась по программе Foundation in Science в Италии, имеет степень бакалавра в области психологии. Сейчас девушка получает дополнительное образование в сфере графического дизайна, активно ведёт свой блог, занимается модельным бизнесом.
Титул первой вице-мисс получила Анна Зорина. Второй вице-мисс названа Бинур Жамболатова. Третьей вице-мисс стала Наталья Павлишина.
Выступления участниц конкурса оценивали президент конкурса "Мисс Казахстан" Айдай Исаева, обладательница титула "Мисс Казахстан-2022″ Томирис Какимова, телеведущая Жулдыз Абдукаримова, заслуженный деятель Казахстана Светлана Айтбаева и другие.
Программа финала включала в себя четыре выхода участниц: визитка, этно-наряд, вечерний наряд и финальный выход "Интеллектуальный тур".
Победительница "Мисс Астана" получит грант на обучение в университете "Туран Астана" и путёвку на участие в финале национального конкурса красоты "Мисс Казахстан – 2023".
Ранее организаторы "Мисс Астана" представили 17 финалисток. За время кастингов с февраля было подано свыше двух тысяч заявок на участие в конкурсе красоты.
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