23-летняя Карима Бримжанова завоевала титул "Мисс Астана - 2023"

В Астане состоялся финал конкурса красоты "Мисс Астана — 2023". Титул главной красавицы столицы получила 23-летняя Карима Бримжанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform

В 2019 году Карима Бримжанова обучалась по программе Foundation in Science в Италии, имеет степень бакалавра в области психологии. Сейчас девушка получает дополнительное образование в сфере графического дизайна, активно ведёт свой блог, занимается модельным бизнесом.

Титул первой вице-мисс получила Анна Зорина. Второй вице-мисс названа Бинур Жамболатова. Третьей вице-мисс стала Наталья Павлишина.

Выступления участниц конкурса оценивали президент конкурса "Мисс Казахстан" Айдай Исаева, обладательница титула "Мисс Казахстан-2022″ Томирис Какимова, телеведущая Жулдыз Абдукаримова, заслуженный деятель Казахстана Светлана Айтбаева и другие.

Программа финала включала в себя четыре выхода участниц: визитка, этно-наряд, вечерний наряд и финальный выход "Интеллектуальный тур".

Победительница "Мисс Астана" получит грант на обучение в университете "Туран Астана" и путёвку на участие в финале национального конкурса красоты "Мисс Казахстан – 2023".