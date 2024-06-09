  • 10 Июня, 00:51
  • BAIGENEWS

23-летний парень утонул в Мангистау

Вчера, 23:15
АВТОР
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МЧС РК Вчера, 23:15
Вчера, 23:15
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Фото: МЧС РК

23-летний парень утонул в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК. 

Несчастный случай произошёл на канале Шора в 25 километрах от Актау. Трагедия произошла на необорудованном для купания месте. Сотрудники ДЧС спасли тонущего отца.

МЧС призывает граждан соблюдать правила поведения на воде, не купаться в незнакомых и необорудованных местах.

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