23-летний парень утонул в Мангистау
Вчера, 23:15
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Вчера, 23:15Вчера, 23:15
140Фото: МЧС РК
23-летний парень утонул в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Несчастный случай произошёл на канале Шора в 25 километрах от Актау. Трагедия произошла на необорудованном для купания месте. Сотрудники ДЧС спасли тонущего отца.
МЧС призывает граждан соблюдать правила поведения на воде, не купаться в незнакомых и необорудованных местах.