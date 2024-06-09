23-летний парень утонул в Мангистау

23-летний парень утонул в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Несчастный случай произошёл на канале Шора в 25 километрах от Актау. Трагедия произошла на необорудованном для купания месте. Сотрудники ДЧС спасли тонущего отца.

МЧС призывает граждан соблюдать правила поведения на воде, не купаться в незнакомых и необорудованных местах.