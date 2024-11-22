23 человека убили алкоголики в Костанайской области

В полиции Костанайской области рассказали, что этот регион по Казахстану стоит на втором месте по числу преступлений, совершенных виновными лицами в состоянии алкогольного опьянения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента полиции.

"На фоне алкоголизма в регионе было совершено 23 убийства, 86 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, из которых 21 завершился летальным исходом. Кроме того, зарегистрировано 111 семейно-бытовых преступлений", - привели в ДП данные за истекшие месяцы этого года.

Кроме того, отметили полицейские, 13 тысяч человек были наказаны арестом за появление в общественных местах в пьяном виде. Еще 2 тысячи лиц оштрафованы на общую сумму 197 млн тенге.

"Алкоголизация представляет серьезную угрозу здоровью населения, подрывает социально-экономическое развитие области и неблагоприятно влияет на криминогенную обстановку в регионе", - заявили в ДП Костанайской области.

По данным полиции каждое четвертое преступление в регионе совершается на почве пьянства или в состоянии сильного алкогольного опьянения. По этому показателю Костанайская область (25,9%) находится на втором месте в республике после Восточно-Казахстанской области (26,8%).

За распитие алкоголя в общественных местах или за появление в состоянии опьянения за 10 месяцев к административной ответственности полиция привлекла более 15,5 тысяч человек, из которых почти 3 тысячи — повторно. Это свидетельствует о серьезной проблеме с нарушением общественного порядка и пьянством среди населения.

Ранее сообщалось, что в Казахстан из России экстрадировали подозреваемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девочки.