В Астане выделено 2200 дополнительных ваучеров для увеличения охвата дошкольным образованием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.



Ваучерное финансирование позволяет контролировать порядок распределения ваучеров среди детей.

"Принцип получения индивидуального ваучера зависит как от очередности номера заявки, так и от прилагаемых к ней документов. С 8 по 10 января 2025 года для увеличения охвата дошкольным образованием было выделено дополнительно 2200 новых ваучеров. В связи с этим родителям, ожидающим направление в дошкольное учреждение, рекомендуется внимательно следить за уведомлениями в мобильном приложении ed24.kz, чтобы не пропустить возможность срочного подтверждения интереса к полученному ваучеру", – сообщает акимат города.

Невостребованные ваучеры будут переданы другим лицам, состоящим в очереди, а заявки, по которым не был получен ответ на ваучер, могут быть удалены.