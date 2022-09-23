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  • 220 тонн продукции привезут в Астану товаропроизводители запада Казахстана
BaigeNews.kz Вчера, 06:30
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Фото: BaigeNews.kz

220 тонн продукции привезут в Астану товаропроизводители запада Казахстана

220 тонн продукции привезут в Астану товаропроизводители Атырауской и Западно-Казахстанской областей. Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в эти выходные, 24 и 25 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата. 

На ярмарке выходного дня в столице две области представят более 47 видов товара. В том числе более 90 тонн говядины и конины, 44 тонны рыбы, 17 тонн муки и макаронных изделий, 15 тонн овощей, 10 тонн картофеля, 10 тонн различных видов колбасных и консервных изделий, пять тонн растительного масла, пять тонн молочных продуктов, две тонны фруктов и ягод, 36 тысяч штук яиц, а также 21,7 тонны прочей продукции.

Кроме того, для гостей ярмарки подготовлена концертная программа.

Напомним, подобные мероприятия позволяют сельхозпроизводителям реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на их товар будут на 10-20% ниже рыночных.

Ярмарки проходят каждую субботу и воскресенье до 13 ноября. Место проведения: площадка возле стадиона "Астана-Арена" по адресу: Туран. 48. 

1-2 октября свою продукцию в Астане представят предприниматели Восточно-Казахстанской и Абайской областей.

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#ярмарка #Астана
Журналист
Вчера, 06:30
494
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