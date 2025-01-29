  • 29 Января, 16:34
  • BAIGENEWS

220 компаний в Шымкенте нарушали пенсионные права работников

Нарушения выявили прокуроры.

Сегодня, 15:35
АВТОР
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Qazcontent Сегодня, 15:35
Сегодня, 15:35
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Фото: Qazcontent

Прокуроры в Шымкенте провели анализ по соблюдению пенсионного законодательства и выявили нарушения в 220 компаниях, передаёт BaigeNews.kz

С 1 января 2024 года действует положение Социального кодекса, согласно которому работодатели обязаны дополнительно вносить 1,5% от дохода работника в пенсионный фонд.  

Как показал анализ, не все работодатели соблюдают данные нормы законодательства. Обязательные пенсионные взносы не перечисляли 720 работникам.

По акту надзора права работников восстановлены, работодателями в пенсионный фонд перечислено 16 миллионов тенге.

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