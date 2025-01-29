220 компаний в Шымкенте нарушали пенсионные права работников
Нарушения выявили прокуроры.
Сегодня, 15:35
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Сегодня, 15:35Сегодня, 15:35
133Фото: Qazcontent
Прокуроры в Шымкенте провели анализ по соблюдению пенсионного законодательства и выявили нарушения в 220 компаниях, передаёт BaigeNews.kz.
С 1 января 2024 года действует положение Социального кодекса, согласно которому работодатели обязаны дополнительно вносить 1,5% от дохода работника в пенсионный фонд.
Как показал анализ, не все работодатели соблюдают данные нормы законодательства. Обязательные пенсионные взносы не перечисляли 720 работникам.
По акту надзора права работников восстановлены, работодателями в пенсионный фонд перечислено 16 миллионов тенге.