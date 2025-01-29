Прокуроры в Шымкенте провели анализ по соблюдению пенсионного законодательства и выявили нарушения в 220 компаниях, передаёт BaigeNews.kz.

С 1 января 2024 года действует положение Социального кодекса, согласно которому работодатели обязаны дополнительно вносить 1,5% от дохода работника в пенсионный фонд.

Как показал анализ, не все работодатели соблюдают данные нормы законодательства. Обязательные пенсионные взносы не перечисляли 720 работникам.

По акту надзора права работников восстановлены, работодателями в пенсионный фонд перечислено 16 миллионов тенге.