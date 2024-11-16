220-килограммовый казахстанец начал худеть в реалити-шоу
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Житель Актау, имеющий внушительный вес, стал участником проекта о похудении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
В реалити-шоу мужчина попал без испытательного срока, поделился основатель "JANA MEN" Айтым Жакупов.
К слову, проект "JANA MEN" помогает людям бороться с избыточным весом и становиться лучшей версией себя.
Одним из новых его участников стал житель Актау – Куралбай. Как рассказал Айтым Жакупов, многие подписчики из Актау писали ему и просили оставить Куралбая в проекте.
Вес Куралбая составляет 220 килограмм. Самым же крупным участником проекта является Шухрат Бакиев, стартовый вес которого был 290 килограмм.
"Куралбай ага остается здесь, с ребятами, без испытательного срока. Будем работать", - поделился Айтым Жакупов.
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