220-килограммовый казахстанец начал худеть в реалити-шоу

Житель Актау, имеющий внушительный вес, стал участником проекта о похудении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В реалити-шоу мужчина попал без испытательного срока, поделился основатель "JANA MEN" Айтым Жакупов.

К слову, проект "JANA MEN" помогает людям бороться с избыточным весом и становиться лучшей версией себя.

Одним из новых его участников стал житель Актау – Куралбай. Как рассказал Айтым Жакупов, многие подписчики из Актау писали ему и просили оставить Куралбая в проекте.

Вес Куралбая составляет 220 килограмм. Самым же крупным участником проекта является Шухрат Бакиев, стартовый вес которого был 290 килограмм.