На побережье Капчагайского водохранилища высадили 22 тысячи сосен. Эта экологическая акция стала частью масштабной работы по озеленению Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акиммата Алматинской области.

Посадка деревьев прошла в районе первой насосной станции, где в будущем появится настоящий сосновый бор.

"Проект, реализуемый на частные инвестиции, направлен на улучшение экологической ситуации в регионе. В мероприятии приняли участие около 200 волонтёров — представители бизнеса, общественных организаций и местные жители. Все они объединились ради общей цели: создать на побережье искусственный лесной массив, который станет не только зеленым украшением региона, но и его природным щитом. Инициатива полностью соответствует международной климатической повестке и Программе ООН по окружающей среде (UNEP)", — рассказали в акимате.

Как отмечают волонтёры, сосновый бор "Капчагай" — это не просто лес, а символ заботы о будущем поколении.