На заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений отмечена необходимость пересмотра подходов по предупреждению нарушений ПДД, передаёт BaigeNews.kz.

С начала 2024 года в Казахстане задержано свыше 22 тысяч "пьяных" водителей, всего пресечено порядка 11,5 млн нарушений правил дорожного движения. Премьер-министр Олжас Бектенов озвучил ряд необходимых мер, в числе которых расширение функционала камер фиксации нарушений. На сегодня их количество по стране достигает свыше 24 тыс.

"Нужно совершенствовать возможности этих камер. К примеру, камеры должны обязательно видеть разговоры водителей по телефонам, непристегнутые ремни безопасности, когда не пропускают пешеходов на переходах, стоянки в неустановленных местах. Также надо расширить сеть мобильных камер скрытого наблюдения. Следует проверить работоспособность камер и увеличивать их количество. В Астане, к примеру, много жалоб, что камеры не работают. Поэтому не фиксируются многие нарушения. По автобусным линиям передвигается легковой транспорт, что, естественно, вызывает возмущение горожан. МВД должно пресекать все факты нарушений Правил дорожного движения", — отметил Олжас Бектенов.

Напомним, ранее сообщалось, что число ДТП и их жертв снизилось в Казахстане.