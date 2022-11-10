2,2 триллиона тенге планируют выделить из Нацфонда в 2023 году

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Размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет определён с дальнейшим сокращением до 2 триллионов тенге в 2024 году и до 1,9 триллионов тенге в 2025 году.

В Сенате представили законопроект "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023 – 2025 годы", передаёт BaigeNews.kz.

Проект Закона разработан с учётом новых требований Бюджетного кодекса.

"Объёмы гарантированного трансферта из Нацфонда ограничены новым бюджетным правилом, они определены с учётом цены отсечения на нефть и по прогнозам не будут превышать объём поступающих в Нацфонд прямых налогов от организаций нефтяного сектора. Так, законопроектом установлена цена отсечения на нефть на уровне 48,9 долларов за баррель в 2023 году, 42,2 – 40,3 долларов за баррель в 2024-2025 годах", - рассказал глава МНЭ Алибек Куантыров.

С учётом этого, размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2023 году определён в объеме 2,2 триллиона тенге, с дальнейшим сокращением до 2 триллионов тенге в 2024 году и до 1,9 триллионов тенге в 2025 году.

"Применение правил в плановом периоде способствует восстановлению валютных активов Нацфонда в 2023 году до 66,7 млрд. долларов, с дальнейшим ростом до 78,8 – 93,2 млрд. долларов в 2024 – 2025 годах. По нашим прогнозам, установление верхнего предела на изъятия из Нацфонда и темпы роста расходов в среднесрочном периоде позволят повысить фискальную дисциплину и усилить сберегательную функцию Нацфонда. Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированность республиканского бюджета и в то же время реализовать стабилизационную функцию Нацфонда", - отметил Куантыров.

По словам главы МНЭ, представленные на рассмотрение параметры Прогноза социально-экономического развития страны, а также прогнозные параметры бюджета и Нацфонда сбалансированы и направлены на восстановление и стабилизацию социально-экономических показателей для обеспечения поступательного устойчивого роста экономики.