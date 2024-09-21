22 сентября закроют движение по проспекту Серкебаева в Алматы
Сегодня, 23:36
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Сегодня, 23:36Сегодня, 23:36
35Фото: pixabay.com
С 07:00 22 сентября до 07:00 23 сентября 2024 года в Бостандыкском районе Алматы будет полностью закрыто движение автотранспорта по проспекту Серкебаева от улицы Ескараева до улицы Ходжанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Almaty_Joly.
"Временные ограничения вводятся для восстановления асфальтобетонного покрытия дороги, где велась реконструкция по замене трубопровода общей протяженностью 1097,5 метров, введённого в эксплуатацию с 1976 года и проходящего под проезжей частью", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.
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