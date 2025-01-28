Выступая с заключительным словом на расширенном заседании правительства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в рамках Года рабочих профессий намечены важные мероприятия и проекты, предстоит предметная работа по повышению авторитета человека труда, передаёт BaigeNews.kz.

"Пора начать масштабную трансформацию системы технического и профессионального образования. В этом процессе должны принять активное участие все профильные ведомства и, главное, частный сектор. Для широкого вовлечения бизнеса в данную работу будут повышены и выравнены размеры государственного заказа для всех организаций ТиПО. На это в бюджете текущего года дополнительно предусмотрено 22 миллиарда тенге. При этом основная роль отводится акимам, которые должны совместно с предпринимателями определить приоритетные специальности для регионов и ориентировать колледжи на подготовку востребованных кадров", - сказал он.

По его мнению, надо сохранить темпы и качество реформ в сфере науки и высшего образования. На контроле Правительства должна быть работа по дифференциации образовательного заказа в зависимости от рейтинга вузов.