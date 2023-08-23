22 миллиарда тенге направит фонд "Даму" и ЕБРР на поддержку МСБ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фонд развития предпринимательства "Даму" совместно с Европейским банком реконструкции и развития направит более 22 млрд тенге на поддержку и финансирование казахстанского бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на фонд "Даму".
"Первый транш в размере 9 млрд тенге выделен для оказания поддержки субъектам малого и среднего бизнеса в Казахстане", - говорится в сообщении.
В фонде отметили, что ранее фонд и ЕБРР успешно реализовывали совместные проекты по развитию МСБ в Казахстане, в рамках которых профинансировано более 15 тыс. заемщиков на общую сумму 118,3 млрд тенге, создано свыше 4 тыс. рабочих мест.
Последующий транш в рамках заключенного соглашения в размере более 12 млрд тенге планируется направить на финансирование проектов женского предпринимательства по программе ЕБРР "Женщины в бизнесе".
Самое читаемое
- Как люди живут возле знаменитого розового озера в Павлодарской области
- "Не ной, пожалуйста": Российская теннисистка заступилась за экс-первую ракетку мира после критики Рыбакиной
- Разврат в кустах и дворы вместо туалетов: алматинцы просят остановить ночной беспредел
- Смерть 11 человек на реке Сырдарья: спасатели ищут двух детей
- Появились новые подробности об 11 утонувших в Сырдарье