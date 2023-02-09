open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • 22-летний полицейский погиб в жутком ДТП в Алматинской области
рixabay Сегодня, 04:11
197
Сегодня, 04:11
197
Фото: рixabay

22-летний полицейский погиб в жутком ДТП в Алматинской области

Полицейский погиб в смертельном ДТП в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

ДТП произошло 7 февраля. 37-летний водитель автомашины Lada Priora, следуя по автодороге Сарыбастау - Үлгілі на 10 км, выехав на встречку, допустил лобовое столкновение с автомашиной Lada под управлением 22-летнего жителя села Ушконыр.
От полученных травм оба водителя скончались на месте.

"По факту в ЕРДР ОП Жамбылского района Алматинской области зарегистрировано уголовное производство по ст. 345 ч.4 УК РК. Назначены все необходимые экспертные проверки", - сообщили в полиции.

22-летний водитель Lada являлся участковым инспектором полиции ОМПС УП Карасайского района. На момент ДТП находился в очередном трудовом отпуске.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#дтп #полицейский #смерть
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:11
197
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх