22-летний полицейский погиб в жутком ДТП в Алматинской области

Фото: рixabay

Полицейский погиб в смертельном ДТП в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ДТП произошло 7 февраля. 37-летний водитель автомашины Lada Priora, следуя по автодороге Сарыбастау - Үлгілі на 10 км, выехав на встречку, допустил лобовое столкновение с автомашиной Lada под управлением 22-летнего жителя села Ушконыр.

От полученных травм оба водителя скончались на месте.

"По факту в ЕРДР ОП Жамбылского района Алматинской области зарегистрировано уголовное производство по ст. 345 ч.4 УК РК. Назначены все необходимые экспертные проверки", - сообщили в полиции.

22-летний водитель Lada являлся участковым инспектором полиции ОМПС УП Карасайского района. На момент ДТП находился в очередном трудовом отпуске.