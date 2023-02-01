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22-летний непобежденный нокаутер попал в топ-10 лучших боксеров Казахстана
Казахстанец Талгат Шайкен (9-0, 5 КО) попал в десятку лучших отечественных боксеров, по версии сайта Boxrec.com, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
По сравнению с декабрьским рейтингом в топ-10 казахстанских боксеров произошло единственное изменение: Талгат Шайкен поднялся на десятое место, вытеснив Батыра Джукембаева (20-1, 16 КО). Отметим, что в декабре Шайкен не дрался, а Джукембаев, напротив, провел бой 24-го числа и победил техническим нокаутом в шестом раунде боксера из ЮАР Ксолани Мкотхели (19-8, 12 КО).
Лучшим казахстанским боксером на BoxRec является Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО). Второе место занимает Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО). На третьей позиции расположился Али Ахмедов (19-1, 14 КО).
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