22-летнего парня убили в день свадьбы в Кокшетау

Молодой человек, которому было всего 22 года, погиб в день своего бракосочетания, передаёт BaigeNews.kz.

Это произошло в одном из ночных клубов Кокшетау, сообщает в Instagram-аккаунте Sinegor.kz.

Полицейские уже прокомментировали ситуацию, пояснив, что ход расследования находится на контроле руководства.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Убийство". Подозреваемый сразу же задержан и помещен в ИВС", - сообщил замначальника ДП Акмолинской области Бахтияр Утекин.

Также установлены и задержаны все участники конфликта. В отношении шести человек проводится досудебное расследование по статье УК РК "Хулиганство". Все они также водворены в ИВС.