22-летнего парня убили в день свадьбы в Кокшетау
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Молодой человек, которому было всего 22 года, погиб в день своего бракосочетания, передаёт BaigeNews.kz.
Это произошло в одном из ночных клубов Кокшетау, сообщает в Instagram-аккаунте Sinegor.kz.
Полицейские уже прокомментировали ситуацию, пояснив, что ход расследования находится на контроле руководства.
"По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Убийство". Подозреваемый сразу же задержан и помещен в ИВС", - сообщил замначальника ДП Акмолинской области Бахтияр Утекин.
Также установлены и задержаны все участники конфликта. В отношении шести человек проводится досудебное расследование по статье УК РК "Хулиганство". Все они также водворены в ИВС.
"Мы заверяем, что по данным фактам будет проведено тщательное и объективное расследование", - подчеркнул Утекин.
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