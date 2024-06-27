22 камеры будут наблюдать за водителями на пешеходных переходах в Караганде и Темиртау

В Караганде и Темиртау 1 июля подключат камеры "Аргус-пешеход". Они фиксируют автомобили, не уступающие дорогу людям на зебрах, передаёт BaigeNews.kz.

По данным акимата региона, камеры уже установлены на самых оживлённых участках дорог возле объектов соцкультбыта. Их основная задача – профилактика дорожно-транспортных происшествий, наездов на пешеходов. Камеры фиксируют нарушения, делая несколько фото и короткое видео.

"1 июля в Караганде и Темиртау введут в действие 22 комплекса "Аргус-пешеход". В областном центре – 12 и 10 – в городе металлургов. Ранее четыре таких комплекса в тестовом режиме работали в Караганде, показали свою эффективность. Они исключают человеческий фактор и коррупционные риски. Согласно статье 600 КоАП РК, водителям, не уступившим дорогу пешеходам, грозит штраф в размере 10 МРП (более 36 тысяч тенге)", – сообщил замначальника Управления административной полиции ДП Карагандинской области Елжас Жартыбаев.

С начала года в области зарегистрировано более 300 фактов непропуска пешеходов, наложено штрафов на более чем 10 миллионов тенге. Произошло 40 наездов на пешеходов, в которых погибли восемь человек, ещё 39 получили травмы.

"Камеры "Аргус-пешеход" установлены по проекту "Безопасный город", который реализуется с 2021 года. За это время появилось 148 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Принцип работы комплексов базируется на технологии компьютерного зрения. Камеры фиксируют зону нерегулируемого пешеходного перехода при появлении на ней человека и транспортного средства", – рассказал руководитель Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области Константин Ильницкий.

Всего в области по инициативе Управления информатизации, оказания госуслуг и архивов смонтировано около шести тысяч видеокамер, подключённых к Центру оперативного управления департамента полиции. В планах в следующем году увеличить их количество как минимум на 400 единиц.

Также 1 июля в Карагандинской области заработают два мобильных скоростемера. Их установят на патрульных машинах.