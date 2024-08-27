22 иностранца выдворили за день из Алматы

Миграционный контроль усилили в Алматы. В связи с проведением отработки “Правопорядок” полиция в городе переведена на усиленный вариант несения службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"За первый день ОПМ за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечены 117 иностранцев, большая часть из которых трудилась на строительных объектах. За пределы страны выдворены 22 иностранных гражданина, ещё 42 человека по результатам проводимых рейдов водворены в приёмник-распределитель ДП. В их числе гражданин Нигерии, который не имел при себе документы, удостоверяющие личность", - сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.