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22 иностранца выдворили за день из Алматы

Сегодня, 15:32
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polisia.kz Сегодня, 15:32
Сегодня, 15:32
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Фото: polisia.kz

Миграционный контроль усилили в Алматы. В связи с проведением отработки “Правопорядок” полиция в городе переведена на усиленный вариант несения службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"За первый день ОПМ за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечены 117 иностранцев, большая часть из которых трудилась на строительных объектах. За пределы страны выдворены 22 иностранных гражданина, ещё 42 человека по результатам проводимых рейдов водворены в приёмник-распределитель ДП. В их числе гражданин Нигерии, который не имел при себе документы, удостоверяющие личность", - сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Стражами порядка тщательно проверяются гостиницы, съёмные квартиры, общежития и хостелы, стихийные трудовые биржи и строительные объекты.


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