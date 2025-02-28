74-летняя таксистка из Атырау поделилась своим опытом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Для Сауле Мусаевой вождение - это не просто повседневная задача, а урок ответственности и уважения к другим. С 30-летним стажем за рулем и 22 годами работы в такси, она установила стандарт для всех водителей, показывая, как важно следовать правилам дорожного движения.

На трассе "Макат-Доссор" в Атырауской области есть водитель, который никогда не нарушает правила дорожного движения. Это 74-летняя пенсионерка Сауле Мусаева – опытный и уважаемый профессионал, которая более 30 лет управляет автомобилем, из них 22 года работает в службе такси. Она строго придерживается всех правил: никогда не превышает скорость, всегда уступает дорогу пешеходам и не отвлекается на телефон за рулем.

За годы работы она преодолела тысячи километров, доказывая, что осторожность и дисциплина – основа безопасности на дороге.

"Вождение – это не просто держать руль и нажимать на педали. Это огромная ответственность. Многие водители спешат, не задумываясь о последствиях, но на дороге важна каждая секунда. Одна ошибка может привести к трагедии. Поэтому я всегда строго соблюдаю правила и советую это всем", – говорит она.

Сауле Мусаева окончила Алматинский технический институт по специальности инженер-технолог. За свою карьеру она работала инженером, экономистом, директором фабрики, а после выхода на заслуженный отдых преподавала в автошколе Макатского района. Любовь к автомобилям у нее появилась еще в детстве, а первый собственный автомобиль она приобрела в 1998 году. С тех пор Сауле апа сменила несколько машин, но неизменно остается преданной своему делу.

"Безопасность на дороге – это ответственность каждого водителя. Соблюдая правила, мы защищаем не только себя, но и окружающих. Полиция регулярно напоминает о важности дисциплины, ведь даже мгновение беспечности может привести к трагедии. Каждый водитель должен понимать: внимательность на дороге – это защита своей жизни и жизни близких", – подчеркивает она.

В знак признательности сотрудники полиции вручили 74-летней таксистке цветы и памятный подарок, а также еще раз напомнили всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения.