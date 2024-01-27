22 долгостроя будут завершены в Актюбинской области
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В 2022 году в Актюбинской должны быть введены в эксплуатацию 22 объекта, которые не могут завершить уже несколько лет, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
На совещании под председательством акима Актюбинской области Асхата Шахарова рассмотрены проблемы неэффективной работы отдельных подрядных организаций, реализующих проекты в рамках государственного заказа. На данный момент в области насчитывается 31 долгострой, в их числе объекты образования, здравоохранения, спортивные комплексы и многоквартирные жилые дома.
Глава региона особо подчеркнул, что договоры с недобросовестными подрядчиками должны быть расторгнуты. На сегодня прекращены контракты с 10 компаниями, определены новые подрядчики. По некоторым объектам идут судебные процессы.
Асхат Шахаров обратился к подрядчикам, напомнив им, что они добровольно взяли на себя ответственность за строительство объектов, в том числе социальных, которые имеют особую важность.
"Подрядные организации, участвуя в конкурсе государственных закупок, знают обо всех предъявляемых к ним требованиях, какие работы они должны выполнить. Дают согласие, а после не исполняют взятые обязательства, уклоняются от ответственности. Обращаюсь к представителям всех подрядных компаний - если вы не завершите строительство объектов в поставленные сроки, продолжите проявлять безответственность в решении поставленных задач, не выполните свои обязательства, в том числе перед населением, то к вам законодательно будут приняты самые жесткие меры. Жители области ждут ввод этих объектов", - заключил аким области.
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