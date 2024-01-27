22 долгостроя будут завершены в Актюбинской области

В 2022 году в Актюбинской должны быть введены в эксплуатацию 22 объекта, которые не могут завершить уже несколько лет, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

На совещании под председательством акима Актюбинской области Асхата Шахарова рассмотрены проблемы неэффективной работы отдельных подрядных организаций, реализующих проекты в рамках государственного заказа. На данный момент в области насчитывается 31 долгострой, в их числе объекты образования, здравоохранения, спортивные комплексы и многоквартирные жилые дома.

Глава региона особо подчеркнул, что договоры с недобросовестными подрядчиками должны быть расторгнуты. На сегодня прекращены контракты с 10 компаниями, определены новые подрядчики. По некоторым объектам идут судебные процессы.

Асхат Шахаров обратился к подрядчикам, напомнив им, что они добровольно взяли на себя ответственность за строительство объектов, в том числе социальных, которые имеют особую важность.