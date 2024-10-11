22 человека погибли в результате авиаудара Израиля по Бейруту

Израиль в третий раз с конца сентября атаковал цели в ливанской столице, пытаясь ликвидировать очередного высокопоставленного представителя "Хезболлы" в Бейруте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild. По последней информации министерства здравоохранения Ливана, по меньшей мере 22 человека погибли и ещё 117 получили ранения.



Ливанское государственное информационное агентство ANI передаёт, что обстрелу подверглись два густонаселенных жилых квартала Бейрута. По меньшей мере два здания были разрушены в результате атаки. Израильское командование, в свою очередь, пока что не комментирует ситуацию.



По предварительной версии, целью нападения был высокопоставленный член "Хезболлы" Вафик Сафа, который отвечает за внешние и внутренние коммуникации группировки.



С сентября израильская армия сосредоточила свои силы на борьбе с террористической организацией "Хезболла", которая базируется в Ливане. Однако до сих пор удары наносились в основном по опорным пунктам террористов на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута. Центр Бейрута ранее практически не страдал от боевых действий.